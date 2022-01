1









I 4 gol segnati alla Roma non devono e non possono illudere. Alla Juventus esiste un problema di prolificità, complessiva e nello specifico del reparto offensivo, e una partita rocambolesca dove sono state segnate 4 reti non è indicativa di una risoluzione del problema. Un problema noto, negli uffici della Continassa, dove gli uomini di mercato lavorano per trovare una soluzione. Per il mercato di gennaio, la Gazzetta dello Sport ipotizza 3 soluzioni.



A GENNAIO – Secondo quanto riporta la rosea, sarebbero tre le strade per il mercato di gennaio. Una è sempre quella che porta a Mauro Icardi. Il percorso, però, è sempre più dissestato e l’ipotesi che porta all’argentino sembra ormai sfumata. Più in generale, comunque, si cerca un numero 9 in grado di finalizzare e aumentare i numeri del reparto offensivo. Seconda ipotesi: un ibrido tra un 9 e un’ala che possa sostituire lo slot lasciare libero dall’infortunato Chiesa. In questo caso, l’identikit corrisponderebbe alle caratteristiche di Martial, in rotta con il Manchester United. Più difficile, invece, Origi del Liverpool. Terza, e ultima, ipotesi: “a meno di sorprese, tutto si risolverà in volata, negli ultimi 10 giorni. Senza dimenticare la terza via. La Juve non ha budget per il mercato e cerca un giocatore in prestito. Con questi presupposti, non è impossibile che tutto cambi perché nulla cambi. E il primo febbraio la Juve sia... semplicemente questa”.