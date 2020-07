“Hanno cambiato il sistema tattico, utilizzano anche loro la difesa a 3 e due trequartisti dietro a Dzeko: lui è un punto di riferimento”. Così il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha esaltato Dzeko, obiettivo di mercato nerazzurro, su cui Calciomercato.com ha fatto il punto sul suo futuro. Nell’ottica di un ridimensionamento del monte ingaggi, l’attaccante bosniaco è fuori budget, guadagnando 7,5 milioni di euro. Conte continua a tentarlo, ritenendolo la pedina giusta per completare il suo reparto offensivo. I capitolini lo valutano 13-14 milioni di euro, cifra che l’Inter non vorrebbe spendere per un 34enne. Gli ultimi rumors di mercato hanno accostato Dzeko anche alla Juventus, che sta puntando forte su Milik.