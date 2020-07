La Juventus studia nuovi colpi per il centrocampo dopo l’acquisto di Arthur e la contemporanea cessione di Pjanic al Barcellona. In passato è stato accostato il nome di N’Golo Kantè, allenato al Chelsea da Maurizio Sarri, adesso sogno di mercato del rivale Antonio Conte, allenatore dell’Inter. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico bianconero lo riabbraccerebbe volentieri ma lo scoglio riguarda il prezzo del cartellino del centrocampista del Chelsea, che non ascolterebbe offerte inferiori ai 60 milioni di euro.