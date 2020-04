La Juve continua a pensare al presente ma anche al mercato estivo, in cui ci saranno diversi ruoli in cui apportare migliorie. Una della caselle da riempire è quella del terzino sinistro, dove di ruolo c'è il solo Alex Sandro. Secondo quanto riferito da Fichajes.net, anche per questo i bianconeri avrebbero messo nel mirino Emerson Palmieri, laterale mancino in forza al Chelsea, che Sarri ha allenato nel corso della sua esperienza in Inghilterra, quando guidava i Blues. Sul giocatore è però forte anche il pressing dell'Inter, con Conte che lo vorrebbe nella sua linea a 5 di centrocampo.