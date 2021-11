Già prendere Dusan Vlahovic non è facilissimo per la Juventus, dato che costa ben oltre 50 milioni di euro (realisticamente potremmo dire almeno 60, se non 70) e le concorrenti in Italia e in Europa non mancano. E in questi giorni è sopraggiunto un nuovo fattore che complica ulteriormente le cose ai bianconeri: l'approdo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Come fa notare Calciomercato.com, infatti, un altro ex juventino come il direttore sportivo degli Spurs