Tra i club che stanno seguendo con interesse gli sviluppi del futuro di Leo Messi c'è anche la Juventus. A riportarlo è la stampa francese, secondo la quale i bianconeri avrebbero già fatto addirittura un tentativo con il padre dell'attaccante, Jorge Messi, per sondare il terreno e capire se c'è disponibilità da parte del giocatore a trasferirsi in bianconero. La Pulce intanto continua il braccio di ferro con il Barcellona, e secondo l'Ansa oggi non si è presentato all'appuntamento per i test anti Covid.