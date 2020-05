1









Una grande stagione, al primo anno tra i grandi, Andrea Cistana ha avuto un grande impatto sulla Serie A nonostante le difficoltà del Brescia, alle prese con la lotta per non retrocedere. Cistana piace a tante squadre. Mancini lo ha già portato in nazionale, ora il difensore centrale piace al Napoli, che però deve ancora parlare con il Brescia per la valutazione del cartellino. Ma anche la Juve ci ha fatto, in passato, più di un pensiero. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, infatti, la Juve lo ha chiesto a settembre al Brescia. Ma adesso c’è il Napoli sul giocatore.