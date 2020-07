Marash Kumbulla fa parte delle rivelazioni di questo campionato. Non a caso su di lui si è scatenata un'asta tra le big: ora è l'Inter davanti a tutte, ma la Lazio non molla. E la Juve? Aspetta. Proseguono i contatti con l'entourage del giocatore, che attualmente non può essere considerata una priorità. Ma se dovesse essere ancora in bilico tra Inter e Lazio quando la Juve avrà chiuso la cessione di almeno uno tra Rugani e Romero, ecco che i sondaggi bianconeri potranno diventare offerte.