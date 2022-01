Ormai sembra destinato a unirsi al Toronto, eppure su di lui sono stati attivi anche alcuni club di Serie A. Accostato anche alla Juve, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne firmerà con i canadesi un contratto da 11,5 milioni netti a stagione con 4,5 di bonus per obiettivi facilmente raggiungibili con gol e assist. A fare il punto della situazione è Sky Sport, secondo cui il classe 1990 ha scelto l'opzione estera anche per non rinforzare una concorrente della squadra partenopea. Insigne, infatti, piaceva all'Inter e ha avuto un incontro con il Milan, mentre con la Juve non c'è mai stato nulla.