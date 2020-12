La Juventus ha ripreso i contatti con l'entourage di Olivier Giroud. Già trattato a settembre, l'attaccante del Chelsea ha voglia di cambiare aria per giocarsi un posto all'Europeo. E per la Juve potrebbe essere l'occasione giusta, low cost. I bianconeri infatti per gennaio stanno cercando un'alternativa a Morata e Ronaldo, una prima punta in grado di riempire l'aria in caso d'assenza di uno dei due. Non può essere Dybala l'alternativa, che ha caratteristiche diverse e non è una prima punta; per questo, la Juve ha ripreso i contatti con Giroud.