La Juve torna a mettere gli occhi su Nikola Milenkovic. Come riportato da Calciomercato.com, negli ultimi giorni sono andati in scena dei contatti esplorativi con l'agente del difensore viola Fali Ramadani, a conferma di un interesse che è rimasto forte anche negli ultimi mesi. E con il gradimento anche del tecnico Massimiliano Allegri.

"Milenkovic - scrivono i colleghi di CM - è legato alla Fiorentina da un contratto in scadenza nel 2023, con una clausola rescissoria da 15 milioni di euro. Una cifra tutto sommato bassa per un difensore affidabile. Al momento la Juventus sta lavorando su piste prioritarie come quella che porta ad Antonio Rudiger del Chelsea ma tiene in caldo anche la pista serba".