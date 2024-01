Alessandro Pioin estate era stato ceduto in prestito dallaal. Il difensore nato nel febbraio 2002 aveva vestito in precedenza la maglia della Juventus Next Gen di Massimo Brambilla, poi nella sessione estiva di calciomercato il salto di categoria con il Modena in Serie B. Stando a quanto riferisce ora SkySport la dirigenza della Juventus sarebbe in contatto con la dirigenza del Modena e Riccio potrebbe essere ceduto al club a titolo definitivo. L'intento degli emiliani infatti sarebbe quello di riscattare il giocatore.