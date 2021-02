Aspettando il suo rientro in campo, la Juventus ha avviato i contatti per il rinnovo di Juan Cuadrado. Stagione dopo stagione il colombiano è diventato sempre di più un punto fermo della squadra: cambiano gli allenatori e i giocatori intorno a lui, ma lui è sempre lì. Titolare sulla fascia con il turbo sotto ai piedi. Ecco perché la società sta discutendo con il suo agente Alessandro Lucci per prolungare per una o due stagioni l'attuale contratto di Cuadrado in scadenza nel 2022.