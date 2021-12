Si scaldano i motori del calciomercato, in vista della sessione invernale che comincerà a gennaio. Un mercato morigerato, in casa Juventus, per forza di cose. Prima di acquistare, infatti, il club dovrà cedere, o puntare ad occasioni low cost. Secondo quanto riporta todofichajes.com, la Juventus avrebbe chiesto al PSG la situazione di ​Layvin Kurzawa.