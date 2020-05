Thomas Meunier sarà un’oggeto di mercato molto ambito quest’estate. L’età e l’esperienza ne fanno un colpo a parametro zero molto interessante (è in scadenza di contratto con il Paris Sait-Germain), su cui Juventus e Inter hanno messo gli occhi per rinforzare le proprie fasce laterali. Terzino gradito in Italia ma non solo, infatti Meunier è richiesto anche in Inghilterra. Stando a quanto riporta il Daily Express, il belga classe ’91 è entrato nei radar di Chelsea e Manchester United. Meunier non è il solo esterno basso del PSG su cui Paratici sta lavorando, infatti sul suo taccuino ci sarebbe anche Kurzawa, già trattato a gennaio nell’ambito di uno scambio con De Sciglio.