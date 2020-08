1









Brasile, patria fiorente di nuovi talenti da lanciare nel panorama europeo. L’ultimo per il quale tantissime squadre si starebbero dando battaglia è Talles Magno, attaccante del Vasco da Gama. Come riporta Esporte News Mundo, sul classe 2002 ci sarebbe in pole il Liverpool, ma anche in Italia stanno arrivando numerosi riscontri, soprattutto da Juventus, Lazio, Roma, e Milan. Come accede sempre per i giovani diamanti grezzi, presenti anche Barcellona e Paris Saint-Germain. Il club brasiliano lo valuta 30 milioni di euro.