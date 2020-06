La Juventus pensa ai prossimi colpi in entrata per la prossima stagione, ma studia allo stesso tempo le cessioni per monetizzare e fare altri investimenti. Il giocatore più vicino alla cessione, dopo Pjanic è il terzino ex Milan Mattia De Sciglio. In scadenza di contratto nel 2022 con la Juventus, il terzino classe 1992 Mattia De Sciglio piace a molti top club europei. Chelsea, Barcellona e Paris Saint-Germain su tutti sono molto interessati. Chissà che De Sciglio possa diventare anche una pedina di scambio per qualche acquisto nel prossimo mercato.