Non manca la concorrenza per uno degli obiettivi dellasulle fasce. Ovveroche nell'ultima stagione e mezzo si è messo in grande mostra. Sull'italiano, oltre ai bianconeri, c'è l'interesse da quanto riporta SportMediaset di altri club. Inter, Torino, Fiorentina e Napoli, sono queste le squadre che proveranno a strappare il giocatore dell'Empoli.