Stephan El Shaarawy può tornare in Italia con la formula del prestito. Perché le possibili convocazioni in Nazionale lo costringerebbe ad osservare circa 6 settimana in quarantena, cosa che gli renderebbe difficile tornare agevolmente in Cina dal suo Shanghai Shenhua. Per questo il club ha aperto al prestito, e l’ex Milan e Roma sogna nel ritorno in Serie A a costo di tagliarsi il suo maxi-ingaggio da 16 milioni di euro. La Juventus potrebbe farci un pensiero nel caso in cui partisse uno tra Douglas Costa e Bernardeschi, e anche il Bologna non lo perde d’occhio. È quanto riporta Tuttosport.