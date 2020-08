Se il Sassuolo sarà costretto a cedere Boga, lo farà a peso d’oro. Le intenzioni del ds neroverde Carnevali sono chiare, a meno di 40 milioni di euro non si muove da Reggio Emilia. Le pretendenti sono avvisate, hanno già preso nota. In particolare, come riporta La Gazzetta dello Sport, il Sassuolo spera nell’asta tra Napoli, Atalanta e Borussia Dortmund. Chi ci ha provato sul serio è stato il club partenopeo, che ha visto respinta una prima offerta da 20 milioni più il cartellino di Younes. A Bergamo stanno cercando di capire il futuro di Ilicic, mentre l’insidia tedesca rimane forte: se il Dortmund dovesse vendere Sancho al Manchester United per 120 milioni (in Inghilterra danno l’affare in via di definizione), allora avrà una montagna di soldi da reinvestire, anche per Boga. L’esterno ex Chelsea è stato accostato anche alla Juventus, che per ora non lo considera un profilo prioritario.