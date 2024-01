La Juve starebbe seguendo con attenzione Guido Della Rovere, trequartista classe 2007 della Cremonese. Sarebbe l'ennesimo acquisto dei bianconeri in ottica futura. La Juve però sa che dovrà stare attenta alla concorrenza di altre big europee per il talento italiano. Come riferisceinfatti, su Della Rovere non ci sarebbero solo i bianconeri ma anche squadre importanti come il Bayern Monaco e e l'Ajax.