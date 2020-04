1









Le sfide tra Juventus e Inter si susseguono incessanti, in campo quanto fuori. E, sul mercato, sembra quasi un gioco fatto ad arte: infatti, sono tantissimi gli obiettivi di mercato in comune tra le due squadre e, tra questi, spunta anche quello di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo. Come riporta Calciomercato.com, infatti, l'ex Milan è entrato nel mirino dell'Inter, dopo che anche la Juventus ne ha valutato la fattibilità dell'operazione.