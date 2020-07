1









L'Inter sta pensando davvero di fare un tentativo per riportare Nicolò Zaniolo in nerazzurro. Il trequartista della Roma era sbarcato nella capitale nell'ambito nell'affare Nainggolan, ma sul classe '99 è c'è il forte interesse della Juve che già nelle scorse sessioni di mercato aveva fatto un tentativo. Paratici vuole approfittare della situazione della Roma che ha bisogno di fare cassa per sistemare il bilancio, ma prima bisogna trovare la contropartita giusta che convinca il club giallorosso.