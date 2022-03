Il mancato rinnovo di Paulo Dybala ha creato un caos totale in tutto l'ambiente bianconero che ora, dovrà iniziare a guardarsi attorno per capire chi potrà prendere la sua eredità. I nomi che circolano in queste ore sono tanti, con l'attaccante del Liverpool Momo Salah che sembre essere una pista concreta. Così come potrebbe diventare concreto anche il riscatto di Alvaro Morata, ora più che mai in piena corsa per una riconferma. Con la partenza della Joya infatti, sembra essere quasi scontato il riscatto dello spagnolo ma a patto che l'Atletico abbassi le pretese da 40 a 30 milioni di euro. Si attendono sviluppi ma la sensazione è che alla fine si arriverà ad un accordo di massima.