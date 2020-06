La Juve potrebbe presto abbandonare la pista che porta a Kai Havertz, gioiellino del Bayer Leverkusen. Secondo quanto riferito dall'Evening Standard, infatti, il Chelsea starebbe preparando un'offerta molto importante per il giocatore, per convincere in un sol colpo il Bayer e il giovane trequartista. Il club tedesco, infatti, lascerà partire il giocatore solo a fronte di un'offerta molto onerosa. Al momento, riporta l'Evening Standard, il classe ’99 sarebbe più propenso ad accettare la corte del Real Madrid, per questo i Blues dovranno presentare una proposta irrinunciabile.