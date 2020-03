Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato anche di Federico Chiesa, esterno d'attacco viola che piace a Juve e Inter, nel corso dell'intervento odierno a GR Parlamento: "Rinnovo? Vediamo. Ho spedito una lettera a tutti i dipendenti, ora non posso parlare con tutti. Per fare i contratti ci dobbiamo vedere, mentre adesso non possiamo nemmeno sederci affianco: tutto è rinviato a quando potremo vederci. Ora voglio che la Fiorentina diventi una squadra dove i giocatori arrivano e vogliono rimanere e quando arriveremo a questo punto sarò contento. Ora pensiamo alla salute, è importante".