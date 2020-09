1









Federico Chiesa costa tantissimo. Rocco Commisso gli ha promesso di lasciarlo partite da Firenze qualora arrivasse la giusta offerta, cosa che finora non è arrivata alla luce dei 60 milioni chiesti dal patron americano. Richiesta che ha scoraggiato Juventus e Milan, che al momento non possono sostenere un investimento simile. Nonostante questo, il presidente della Fiorentina potrebbe decidere di abbassare le pretese e aggiudicare Chiesa al miglior offerente: come riporta La Nazione, con il tesoretto della sua cessione vorrebbe finanziare l’acquisto di un centravanti, con Piatek primo obiettivo.