La Juve deve vendere per finanziare il mercato. I bianconeri hanno necessità di cedere per poter trovare giocatori da inserire in rosa e i profili più richiesti sono tre, tutti molto giovani. L'attenzione va posta soprattutto alla situazione Samuelesterno di fascia classe 2003, corteggiato da Tottenham e Marsiglia e che può partire in caso di proposta tra i 15 e i 20 milioni. C'è poi Kenan, classe 2005 per cui Liverpool e Arsenal sono alla finestra, ma ne conoscono già il prezzo: 35-40 milioni. Infine, ecco, che durante il prestito a Frosinone ha visto innalzare il suo prezzo fino a 35-40 milioni.