I dubbi su futuro di Antonio Conte potranno cambiare le strategie dell'Inter per Sandro Tonali? No, secondo Tuttosport. Il centrocampista, che piace molto anche a Pirlo, ha già dato da tempo l'ok al trasferimento in nerazzurro ma manca ancora l'accordo tra Inter e Brescia. La Juventus osserva la situazione alla finestra, sapendo che se i due club non dovessero trovare l'accordo potrebbe esserci un margine d'inserimento. Nel frattempo, Pirlo ha individuato in Locatelli l'alternativa ideale a Tonali.