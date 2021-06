Con due reti e quattro assist, Aaron Ramsey è entrato in sei dei 12 gol del Galles nelle varie edizioni dell'Europeo. Il gol di ieri è stato decisivo per la vittoria della sua nazionale contro la Turchia nel girone dell'Italia - poi è arrivato il raddoppio di Roberts nel finale - confermandosi ancora una volta un giocatore decisivo per il Galles. Diverso è il discorso quando gioca con la Juve, con la quale in due anni ha trovato poco spazio anche a causa dei continui infortuni, e in estate potrebbe cambiare squadra.