Mattia Perin potrebbe non rientrare più alla Juventus. Il portiere, che nella seconda parte di stagione è stato girato in prestito al Genoa, sta valutando la possibilità di rimanere in rossoblù: dopo aver conquistato la salvezza, infatti, Perin vorrebbe continuare a giocare con regolarità in vista dell'Europeo in programma alla fine della prossima stagione. Alla Juve sarebbe chiuso da Szczesny e Buffon, la piazza di Genova la conosce bene per essere esploso proprio con quella maglia. Perin ancora al Genoa, la soluzione che farebbe comodo a tutti.