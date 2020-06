Il futuro di Mattia Perin è tutto da scrivere. A fine stagione il portiere terminerà il prestito al Genoa e rientrerà alla Juventus. Solo di passaggio però, perché chiuso da Szczesny e Buffon non avrebbe spazio in bianconero. Perin invece vuole giocare, e così l'Atalanta non lo molla e prepara l'affondo in caso di cessione di Gollini. L'altra ipotesi è quella di un ritorno al Genoa, ma in entrambi i casi si tratterebbe di un prestito. La Juve infatti vuole mantenere il controllo sul Perin, che rientrerà alla base per ripartire subito.