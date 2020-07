L'infortunio di Ronaldo Mandragora ha complicato i piani della Juve, che aveva già pensato di esercitare subito il diritto di recompra di 26 milioni di euro per portarlo a Torino e valutare con calma insieme a Sarri e al suo staff il futuro del centrocampista. Ora però i piani dei bianconeri cambiano: la scadenza del 30 giugno per esercitare la recompra è stata prorogata fino al 1° settembre, bisognerà capire quindi come sta andando il recupero di Mandragora e quali sono i tempi di recupero, poi la Juventus rifletterà su cosa fare.