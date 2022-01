1









Mentre Arthur e Aaron Ramsey sono sempre più vicini alla Premier League, la Juventus pensa a come sostituirli. Sul taccuino degli uomini mercato del club il primo nome, secondo Tuttosport, è quello di Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach. Ma oltre a lui, Allegri potrebbe avere presto a disposizione Nicolò Rovella del Genoa, con qualche mese di anticipo rispetto a quanto previsto.



DIREZIONE TORINO - Nicolò Rovella è un prodotto del vivaio genoano, ma è a tutti gli effetti di proprietà della Juventus. Il club bianconero lo ha lasciato in prestito dallo scorso gennaio per 18 mesi. Il periodo si concluderà il prossimo giugno, ma il centrocampista potrebbe finire la stagione indossando la maglia della Juve.



INFORTUNIO - Fino alla 15^ giornata, Rovella ha sempre giocato titolare col Genoa. Poi l'infortunio muscolare l'ha spedito in tribuna. Ma in quel lasso di tempo ha dimostrato di meritarsi un armadietto alla Continassa.



TRATTATIVA - I rapporti col Genoa sono buoni, ma le due società stanno parlando di Rovella da settimane, ma il problema sono i continui cambi alla guida tecnica. Dopo Davide Ballardini e Andryi Shevchenko, ora tocca al tedesco Alexander Blessin: sarà lui a valutare Rovella, anche se il club potrebbe comunque decidere di privarsene per valorizzare comunque giocatori di proprietà.