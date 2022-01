Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’avventura in Italia di Mohamed Ihattaren è durata pochissimo ed è destinata a terminare anche ufficialmente. Il giocatore vuole ripartire dall'Olanda: ha già cambiato agente (lasciando Raiola e affidandosi a Dursun) e si vocifera di un suo approdo in prestito all’Utrecht, squadra della sua città natale. Non è l’unica possibilità che starebbe valutando insieme al suo entourage, ma comunque Ihattaren ha deciso: ripartirà dall'Eredivisie.