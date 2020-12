Dopo la panchina contro il Leeds e la partita intera giocata contro l'Everton in Coppa di Lega, oggi Paul Pogba è entrato nella ripresa nel pareggio per 2-2 del Manchester United in casa del Leicester. Il centrocampista francese, sul quale è sempre vigile la Juventus che vorrebbe riportarlo a Torino, ha giocato poco più di mezz'ora entrando al 56' al posto di Daniel James sul punteggio di 1-1. Prestazione positiva senza nessun lampo, ha guadagnato qualche fallo a metà campo aiutando la squadra a portare a casa il pareggio.