Nonostante la sessione di calciomercato estiva sia ancora lontana, la Juventus muove già i primi passi in prospettiva. In particolare, la dirigenza bianconera si è sempre dimostrata attenta al mercato dei giovani e proprio in questo senso ha chiuso le trattative - anticipando anche il Real Madrid - per portare a Torino il difensore olandese di proprietà del Malaga classe 2005, ​Dean Huijsen. A confermare la chiusura delle trattative è stato proprio il padre del calciatore, al media olandese ​voetbalzone.nl. Presumibilmente, il giocatore verrà aggregato dal prossimo anno alla squadra Primavera.