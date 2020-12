Tra i tanti nomi in orbita Juventus per l’obiettivo quarta punta, è spuntato anche quello di Odsonne Edouard, attaccante di prospettiva del Celtic. Che al contempo ha stregato anche il Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, come è successo per Hauge, i rossoneri ne sono rimasti colpiti nel match di San Siro contro il Celtic in Europa League, quando Edouard spaventò la squadra di Pioli siglando il gol dello 0-2, prima della rimonta del Diavolo. Classe ’98, cresciuto nelle giovanili del Psg, il Celtic lo prelevò dal Tolosa per 11,4 milioni di euro, acquisto più costoso della storia. Adesso entrato nel mirino del Milan.