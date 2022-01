Colpo di scena dal Brasile. Secondo quanto riportato da TMW, Douglas Costa sta trattando la rescissione di contratto con il Gremio, dove soltanto poche settimane fa aveva assicurato di restare nonostante la retrocessione del club al termine del campionato. L'esterno offensivo tornerà dunque alla Juve, ma non per restarci: stando alle indiscrezioni, l'ex Bayern Monaco potrebbe unirsi ai Los Angeles Galaxy, con il ds Kirovsky che sta cercando di portare un giocatore di livello internazionale in California nella squadra del Chicharito Hernandez.