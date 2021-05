Per rinforzare il centrocampo la Juventus andrà a caccia di un giocatore di qualità con i compiti da regista, così come lo aveva chiesto Andrea Pirlo fin dal suo arrivo. Uno dei nomi sulla lista di Paratici è quello di Hossem Aouar, classe '98 del Lione che la Juve segue da più di un anno e l'ha studiato da vicino quando un anno fa ha affrontato la squadra di Rudi Garcia in Champions League. Aulas apre alla cessione, ma per farlo partirà serviranno almeno 50 milioni di euro.