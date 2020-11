Occasione di mercato per la Juventus, che sta pensando ad Angel Di Maria del Psg. L'argentino, classe '88, piace molto ai bianconeri che vogliono rinforzare il centrocampo con un giocatore di qualità senza spendere grandi cifre. In questo caso El Fideo arriverebbe a parametro zero: il contratto col Psg è in scadenza e bisognerebbe trattare 'solo' l'ingaggio del giocatore con i suoi agenti. Da tenere in considerazione però anche la concorrenza che arriva dalla Liga, con Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona interessate al giocatore.