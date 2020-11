Arakdiusz Milik è una telenovela che durerà a lungo in casa Napoli. Almeno fino a quando il centravanti polacco non troverà una soluzione alla sua situazione: saltato il suo passaggio alla Juventus, è rimasto a Castel Volturno fuori rosa col contratto in scadenza l'anno prossimo. Ma non vorrebbe spendere in tribuna tutta l'annata che porterà agli Europei. Quindi, rivela Tuttosport, Milik e il suo entourage stanno persino prendendo in considerazione insieme al Napoli l'idea di prolungare di un altro anno. Diversi club restano spettatori interessati. La Juve sembra però aver desistito.