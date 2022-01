1









"Due giorni fa ho avuto una lunga conversazione con Vlahovic, gli ho chiesto che immediatamente dobbiamo capire quale è il suo cammino, se vuole rimanere a Firenze lo deve dire pubblicamente e deve firmare il rinnovo che la Fiorentina gli ha proposto. Se vuole andare via, lo dica". Lo ha detto Joe Barone i microfoni di Sport Mediaset, prima della partita di Coppa Italia contro il Napoli.



O DENTRO O FUORI - "Da quel che ho sentito mi sembra che lui non sia disposto a parlare, e ovviamente noi dobbiamo prendere la nostra decisione", ha aggiunto il dg viola. Al momento Vlahovic ha rifiutato la proposta di rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023.​ "Ormai si parla ogni giorno di Dusan Vlahovic: noi vogliamo parlare del gruppo. Abbiamo detto tanto su di lui, che ci aspettiamo una risposta su quel che vorrà fare in futuro".



VIA A GENNAIO? - ​Barone ha ribadito che l'ultima volta che si è parlato di rinnovo con Vahovic, con Commisso presente, "da lui non c'era apertura". Il dirigente non ha escluso una cessione addirittura a gennaio: "Siamo pronti a valutare tutte le offerte ma al momento non è arrivato niente".