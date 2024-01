La Juventus in questa sessione di mercato si era interessata anche a Matija Popović, talento classe 2006. Sul ragazzo c'erano tanti club ma alla fine è stato il Napoli a muoversi più concretamente. Tutto fatto per il trasferimento del giocatore che però come da programmi, non giocherà subito con il Napoli. Per lui infatti era previsto un prestito di sei mesi al Frosinone. Nelle ultime ore è cambiato tutto. Il Frosinone infatti non ha più spazio per tesserare giocatori extracomunitari e per questo è saltata l'operazione. Il Napoli quindi ha dovuto cambiare in corsa girando il ragazzo al Monza, sempre in prestito. Questa è la sua nuova destinazione, anche se solo per pochi mesi.