Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il ds del Napoli Giuntoli avrebbe trovato un accordo con l'entourage di Allan per il rinnovo di contratto fino al 2024. Nonostante le tensioni degli ultimi mesi tra il brasiliano e parte del club e dello spogliatoio ci sarebbe l'ok per prolungare la sua avventura al San Paolo con buona pace di Juve e PSG che erano state accostate al calciatore. Non è un segreto che Allan sia uno dei centrocampisti che Sarri apprezza di più sul panorama internazionale.