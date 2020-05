1











Chris Smalling ha ribadito alla Roma la propria disponibilità a rimanere in giallorosso al termine del prestito e i suoi agenti sono al lavoro per cercare di trovare un accordo con il Manchester United. Secondo il Corriere dello Sport la Roma ha una strategia per trattenerlo cercando di sfruttare la volontà del giocatore per trattare al ribasso sui 20 milioni chiesti dai Red Devils. La Juve aspetta.