Non è un segreto, Nicolò Zaniolo è un calciatore gradito dalla dirigenza della Juventus. Potrebbe essere lui il profilo su cui puntare nel caso in cui la trattativa con Di Maria non decollasse. Come sottolinea Tuttosport, i contatti con l'entourage del calciatore ci sono già stati e altri ce ne saranno. Da superare, le richieste economiche della Roma.