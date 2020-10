Altri colpi alla Kulusevski. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, per la Juve c'è intenzione di proseguire sulla linea tracciata in questo mercato. Scrive Calciomercato.com: "Così la Juve ha anticipato l'Inter e oggi rimane a bocca aperta dopo ogni allenamento di Kulusevski, anche le prestazioni in gare ufficiali sono già state soddisfacenti, debutto con la Samp in particolare. Non solo: l'atteggiamento, la mentalità del ragazzo hanno già stregato Pirlo, Cristiano Ronaldo, pure i dirigenti stessi. Per questo la Juve vede nel futuro prossimo altre operazioni alla Kulusevski, giovani da bloccare in largo anticipo utilizzando tanti bonus e affari di prospettiva. C'è da aspettarsene altri. Questo è il piano della Juve, dove Dejan è stato una linea guida per presente e futuro".