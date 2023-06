Il futuro di Federico Chiesa rimane incerto con tante big, soprattutto in Premier League che potrebbero farsi avanti in maniera concreta quest'estate. Ma con chi lo sostituirebbe la Juve? Secondo quanto racconta la Gazzetta dello Sport, il nome in pole è quello di Nicolò Zaniolo, attualmente al Galatasaray ma che ha espresso anche nelle ultime ore la volontà di giocare con la Juve.