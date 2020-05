La Juve vuole Federico Chiesa: per convincere la Fiorentina e provare a battere la concorrenza dell'Inter, i bianconeri potrebbero inserire la contropartita Rolando Mandragora. Lo rivela Tuttosport.



CON LA ROMA - ​Negli ultimi giorni si è parlato anche del possibile scambio con Bryan Cristante. Operazione che è stata frenata per volontà dell'allenatore giallorosso Paulo Fonseca: secondo il Corriere dello Sport infatti, il tecnico portoghese non vuole privarsi del suo centrocampista.